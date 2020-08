Anna Tatangelo tira fuori la lingua: una serie di FOTO da infarto

Anna Tatangelo rovente sui social accende la passione con una “linguaccia” buffa e attraente. Si vede tutto il panorama da quel dècollète mozzafiato

Un nuovo grido d’amore per Anna Tatangelo e le sue dinamiche avventure d’amore. La 33enne nativa di Sora è ancora una volta un vortice inarrestabile di bellezza naturale.

Con la sua voce soave incanta il pubblico, amante della musica repper. Sì è questo ormai il nuovo leitmotiv e modo di abbracciare la musica per Anna Tatangelo, scomparsa per un attimo dai radar dei mass medìa, per poi riapparire in uno stile canoro del tutto innovativo e mozzafiato.

Prima di perdersi nel relax più totale dell’Estate 2020, Anna ha vissuto un periodo turbolento, caratterizzato dall’incrinazione del rapporto con Gigi D’Alessio. Il suo totale cambiamento l’ha fatta da padrone ed è stato determinante per le sorti dell’amore incondizionato.

Un look estremamente innovativo che ha sorpreso tutti gli amanti delle sue peripezie quotidiane. Dopo il “momento fetish” in ambito familiare è il turno di un altro pezzo pesante del suo inestimabile repertorio. Per scoprirlo VAI su SUCCESSIVO!

Anna Tatangelo annebbia la vista dei fan con curve mozzafiato: intraprendente!