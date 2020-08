Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi domenica 16 agosto, ha comunicato il bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia

Diffusi i dati relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 253.915 con un incremento di 479 casi. Aumentano i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 14.733 (+327). Salgono i ricoveri in terapia intensiva che ad oggi contano 56 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 203.786 con un incremento di 146 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 4 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 35.396

Bollettino Ministero della Salute: i numeri del Coronavirus in Italia nella giornata di sabato 15 agosto

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noto i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è di 253.438 con un incremento di 629 casi. Di questi 14.406 sono gli attualmente positivi, ossia 157 in più rispetto a venerdì. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 55 (-1), mentre quello dei guariti è salito a 203.326 con un incremento di 314 . I decessi, infine, hanno subito un incremento di 3 morti portando il bilancio a 35.392.

Bollettino Ministero della Salute: i numeri del Coronavirus in Italia nella giornata di venerdì 14 agosto

Oggi i numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia diffusi dal Ministero della Salute rilevano: il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 252.809 con un incremento di 574 casi. Diminuiscono soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 14.249 (+168). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1) che ad oggi contano 56 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 203.326 con un incremento di 403 unità. Si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 3 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 35.234.

