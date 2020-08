Coronavirus. Papà in terapia intensiva: il figlio era tornato dalla Croazia

Coronavirus. Uomo di 60 anni finito in terapia intensiva. É il papà di un giovane rientrato dalle vacanze in Croazia. Aumentano i casi nelle Marche. La notizia è stata diffusa dal Messaggero.

Un paziente positivo al Coronavirus è stato trasferito in terapia intensiva all’ospedale Marche Nord di Pesaro. L’uomo, 60 anni, è il papà di un giovane di Fano, nelle Marche, rientrato qualche giorno fa dalla Croazia, dove c’è il boom di positivi al Covid-19. La notizia è stata diffusa dal Messagero.

Leggi anche –> Coronavirus, il bollettino del 15 agosto: i dati dell’epidemia

Sono proprio i casi di ritorno la maggiore causa di aumento dei contagi in Italia. Tantissimi i focolai di giovani in rientro dalle vacanze, soprattutto da Paesi come la Croazia, Spagna e Grecia, che continuano a vedere aumentare i positivi. Così, per limitare la diffusione del contagio, il governo ha imposto il tampone al rientro. In particolare Zingaretti, Presidente del Lazio, ha dato il via ai test all’aeroporto di Fiumicino.

Leggi anche –> Covid19: un infermiere del Policlinico Umberto I si sfoga con un post su Facebook

Marche: aumentano i positivi

A comunicarlo nella giornata di ieri è stato il Gores, che segnala un’impannata di casi a Fano, ex zona rossa delle Marche. Secondo i dati, sono stati 32 i tamponi positivi. Di questi, 19 arrivano proprio dalla provincia di Pesaro e ben 13 riguardano ragazzi che hanno trascorso le vacanze dall’altra parte dell’Adriatico.

Leggi anche –> Coronavirus. Speranza ai giovani: «Attenzione e prudenza»

In particolare, la maggior parte dei positivi proviene da Fano. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani che non presentano sintomi. Tra questi c’è, appunto, un contatto con un giovane rientrato dalla Croazia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter