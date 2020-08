Il Covid-19 corre come la “Spagnola” o forse più? Lo studio

Uno studio medico-scientifico statunitense ha appurato le differenze tra il Covid-19 e l’influenza “Spagnola”: i risultati

Per alcuni individui non c’è stata alcuna ragione d’essere per dimostrare la letalità del Covid-19 dopo tutto ciò che abbiamo “assorbito”. Quest’ultimo si è manifestato con una certa tracotanza, ma le attitudini con le quali si diffonde ancora oggi tra la popolazione continuano ad essere oggetto misterioso sul banco degli imputati.

Del Covid-19 conosciamo ormai quasi tutti l'”ipocrisia” con la quale colpisce gli esseri umani. Un nemico insolito, protagonista di sorprendenti mutazioni genetiche hanno fatto sì che il coronavirus venga annoverato tra le pandemie della storia più temibili e pericolose, mai abbattutesi sulla popolazione.

La mortalità del virus attuale ha alcune somiglianze con quella che per tanto tempo si è temuti foste l’inizio della fine dei giorni. A pubblicare i fatti indicanti l’incidenza della letalità del Covid-19 è una rivista scientifica statunitense, il JAMA Network Open.

Covid-19 e Spagnola, il duetto perfetto che “gela” la popolazione: le differenze

Il Covid-19 è considerato per molti un’influenza pandemica simile alla “Spagnola” del 1918. La rivista di medicina statunitense ha provato ad approfondire il confronto tra i due nemici virali dell’uomo, traendo alcune conclusioni.

L’H1N1, meglio conosciuta come la Spagnola ha avuto un ritorno “terrificante” tra la gente arrivando a contare complessivamente un numero spaventoso di decessi. Siamo su vette impronosticabili, tra i 17 e i 50 milioni di individui, devastati e spenti definitivamente come “cenere al vapore”. Il virus che circola attualmente non ha raggiunto ancora questi risultati e ci si augura che non lo faccia, ma a differenza della prima può vantare di un sistema medico sicuramente più congeniato.

Nonostante ciò l’intera popolazione, compresi gli esperti del mestiere sono stati presi alla sprovvista e trovati impreparati all’avvento del nemico.

Aggiungiamo al carrello delle motivazioni i dispositivi igienico-sanitari più appropriati e giungiamo alla conclusione che il Covid-19, di probabilissimo rientro, non è considerato come una semplice influenza stagionale, ma l’incidenza dell’incremento dei casi e dei decessi può considerarsi addirittura maggiore della Spagnola, nonostante la scienza abbia fatto progressi.

