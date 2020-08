Bufera MasterChef, Cracco tuona: “Te lo impongono…”

Clamorosa indiscrezione dello Chef Carlo Cracco sul conto di MasterChef, il programma-sfida tra i talenti della cucina: “Non sei uguale alla realtà…”

Come una serie televisiva, una fiction dagli ascolti “giganteschi”, così appare il programma MasterChef, denunciato da alcuni addetti per le performances guidate in diretta televisiva.

A lanciare la bomba è sto lo chef d’eccellenza, Carlo Cracco che non le ha mandate a dire sulla gestione insolita del casting di uno dei reality show più avvincenti degli ultimi anni. Il proprietario del noto ristorante della Zona Duomo di Milano ha raccontato in un’intervista a “La Repubblica”, che le vicende del programma culinario non accadevano per un puro caso.

Cracco è stato spesso autore in negativo di rimproveri, in qualità di giudice culinario, rivolti ai partecipanti. La sua “crudele” attitudine si riversava persino sui colleghi arbitri. Basta pensare ai litigi un pò troppo costanti con Bastianich, forse col rischio di apparire un pò troppo monotoni agli occhi degli appassionati.

La vera realtà di Masterchef: la rivelazione di Cracco

Le vicende di MasterChef in realtà, continua Cracco nella sua sorprendente intervista hanno un fine mediatico. L’ex giudice del palinsesto televisivo in questione ha tuonato a 360° e sparato a zero sul programma, sminuendolo: “Ti costringevano ad essere quello che in realtà non eri…”.

Il tutto per una ragione di odiens. Il cast individuava i momenti in cui gli ascolti schizzavano a mille, esattamente nel punto in cui uno dei protagonisti recitava la parte di copione più raggiante della puntata.

“Se una cosa in tv te la obbligano a ripeterla all’infinito, significa che è il miglior modo per le videotrasmittenti di ottenere consensi dai telespettatori. E tu sei vittima preferita di questo sistema, finchè non ho detto basta…”.

Il copione si ripercuoteva anche sull’erede di Carlo Cracco, lo Chef Locatelli, che sostituendolo assumeva lo stesso identico atteggiamento di quando Cracco era protagonista in primo piano della scena culinaria che si decideva di mandare in onda.

