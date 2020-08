Grande Fratello Vip, tutti i protagonisti della nuova edizione

Grande Fratello Vip, annunciati i concorrenti della nuova edizione: un cast ricchissimo di stelle. Tra i nomi Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e…

Annunciato il nuovo cast del Grande Fratello Vip. Il reality torna per la quinta edizione con una nutrita schiera di stelle della televisione e vede quest’anno, in via del tutto eccezionale, la partecipazione di Antonella Elia in veste di conduttrice. La showgirl, recentemente tornata alla ribalta per la sua partecipazione a Temptation Island, affiancherà Alfonso Signorini, già indiscusso protagonista delle scorse edizioni. Scopriamo insieme tutti i nomi di questa attesissima edizione!

Grande Fratello Vip, un cast ricco di stelle

La lista dei futuri inquilini di Cinecittà si allunga di giorno in giorno. Tra i nomi confermati, volti familiari alle pagine di gossip come quelli di Elisabetta Gregoraci ed Eva Grimaldi. Al loro fianco, per il cast femminile, anche Patrizia De Blanck -già nota per la partecipazione ad altri reality-, Stefania Orlando e Flavia Vento. Ma la partecipazione più attesa è sicuramente quella di Dayane Mello, la bella modella brasiliana che così tanti problemi ha creato alla coppia Rodriguez-Antinolfi. Tempo fa si era vociferato della presenza di Justine Mattera, ma nessuna voce è ancora stata confermata.

Per il cast maschile è invece attesissima la partecipazione di Tommaso Zorzi, dopo il grande successo riscontrato sui social, e di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Tra gli altri nomi anche Paolo Brosio, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti) e dell’ex giocatore dell’inter Nicola Ventola. Sembra che sarà presente anche Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura nonché ex assessore di Milano.

