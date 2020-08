Hanno vinto Amici 2011, come sono diventati e cosa fanno adesso – Foto

Ricordate i vincitori della decima edizione di Amici? Sono stati due giovani che hanno vinto rispettivamente la categoria ballo e quella di canto: Denny Lodi e Virginio Simoncelli

Ricordate Denny Lodi e Virginio Simoncelli? Vinsero la decima edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. In quell’anno, infatti, il regolamento prevedeva due coppe da assegnare per ogni categoria, una per il canto e una per il ballo. Due vincitori dunque nel 2011.

Per il canto ha vinto Virginio Simonelli mentre per il ballo Denny Lodi ad aggiudicarsi la vittoria del programma di Maria De Filippi. Un’edizione particolare questa del talent ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo, quella in cui ha partecipato Annalisa Scarrone di certo la più famosa dei ragazzi della scuola che si è fatta apprezzare per le sue doti. Nella sfida dei cantanti arrivò solo seconda proprio dietro Virginio.

Ma come sono oggi i due giovani? Che fine hanno fatto dopo la conclusione del programma? Scopriamolo insieme.

Leggi anche —> Ha vinto Amici 2010, com’è diventata e cosa fa adesso – Foto

Amici, Denny Lodi e Virginio Simoncelli oggi