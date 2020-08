Finicelli, in arte Mirko di Licia “mascherato” da un altro mestiere: “Ora sono felice…”

Era conosciuto come il personaggio di Mirko, il fidanzato di Licia di “Kiss me Licia”, il cartone romantico più conosciuto dell’ultima era. Oggi è un altro uomo

Famoso per la sua performance di fronte allo schermo televisivo immaginario dei cartoni animati, Pasquale Finicelli oggi è davvero un’altra persona.

L’attore animato, protagonista delle storie romantiche di Kiss me Licia e i suoi amici ha fatto impazzire tante ragazzine innamorate dell’amore. Le puntate erano tutte improntate su storie di coppia mozzafiato e difficilmente riscontrabili ai giorni nostri.

Un sogno ad occhi aperti per il pubblico di Licia, compreso il nostro amato Mirko, il ragazzo (interpretato da Finicelli) che fece perdere la testa alla protagonista principale del sequel animato.

Pasquale Finicelli non si è fermato dietro le apparenze dei personaggi orchestrati, ma ha raddoppiato il suo successo durante la partecipazione ad un gruppo musicale anni ’80, con il nome di Bee Hive. La band era la nota intonata delle musiche di sottofondo, compresa la sigla iniziale di Kiss me Licia.

La stessa band poi ha tentato di entrare nelle “grazie” degli appassionati della musica del tempo cantando e suonando al fianco dei Duran Duran. Un successo effimero e temporaneo che ha generato una moltitudine di consensi, fino alla vendita di 500mila dischi.

La metamorfosi di Pasquale Finicelli: il nuovo ruolo nella città della moda

Purtroppo per gli appassionati del grande amore, Pasquale Finicelli non è riuscito a sfondare nel mondo dello spettacolo, finendo con l'”accontentarsi” di una mansione che lo mantiene costantemente lontano dai riflettori del grande schermo.

La folta chioma bionda e la “corsia” colorata di rosso al centro del suo contagioso ciuffo rosso, oggi non rappresentano più il prototipo dell’amore per le ragazzine in rampa di lancio. Il cambiamento del ruolo lavorativo coincide con quello estetico.

In un’intervista a Libero, l’ex cantante dei Bee Hive ha raccontato che era stato imbottito di promesse fumanti di un manager napoletano, che gli aveva assicurato un successo di fama mondiale.

Così non è stato ed oggi all’età di 56 anni, Pasquale Finicelli ricopre il ruolo di autista “…e sono felice” di Publikompass, uno dei concessionari pubblicitari più affermati in Italia, presenti nel cuore della città di Milano.

