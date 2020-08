Ventenne annega di fronte alla madre: dramma al Lago Maggiore

Ennesima tragedia al Lago Maggiore: ventenne affoga di fronte agli occhi della madre. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco.

È nei pressi di Arolo di Leggiuno che si è consumata l’ennesima tragedia del Lago Maggiore. Dopo la morte di una ragazzina di 13 anni, giunge la notizia della tragica scomparsa di una ventenne, in vacanza sulle rive del lago. La vittima, di origini marocchine ma residente a Besozzo, era in vacanza insieme alla madre quarantenne, che ha assistito impotente alla scena. Subito dopo la tragica morte della giovane, la madre ha riscontrato un malore ed è stata ricoverata per accertamenti. A notare per primi che qualcosa non andava, due bagnanti che hanno sentito la ragazza chiedere aiuto poco prima di essere inghiottita dai flutti. Il soccorso dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri del posto è stato tempestivo ma inutile. Il corpo della ragazza è stato ritrovato solo molte ore dopo da un soccorritore marittimo della guardia costiera. Secondo quanto riportato dalle autorità, si trovava ad oltre sei metri sotto la superficie del lago.

Tragedia al Lago Maggiore: non è un caso isolato

La morte della ventenne non è un caso isolato, come testimonia la scomparsa di una ragazzina di 13 anni, nelle stesse circostanze ed in un punto non troppo lontano dello stesso Lago Maggiore. Il corpo della ragazza è stato ritrovato in serata a 10 metri di profondità. Recente e drammatica è stata poi la scomparsa dell’attrice Naya Rivera nelle acque del Lago Piru (California) lo scorso 8 luglio. La morte dell’attrice ha gettato un’ombra sulla balneazione in zone di acqua dolce, sollevando un aspro dibattito nell’opinione pubblica.

Ancora molta è la disinformazione riguardo alla pericolosità dei laghi: proprio per questo le autorità raccomandano massima prudenza e sconsigliano le immersioni, anche per chi ha dimestichezza con gli sport acquatici.

