Vite al Limite. Milla Clark, 341 kg: “Tutto per i miei figli”

Vite al Limite. La trasmissione in onda sul canale Real Time mostra il doloroso cammino verso la salute di pazienti patologicamente obesi

Il dottor Nowzaradan è un chirurgo bariatrico divenuto celebre grazie al programma Vite al Limite. La sua immagine è diventata un monito per tutti coloro che si mettono a dieta e alleggerirsi di qualche chilo. I pazienti da lui seguiti però ne devono perdere due o tre quintali. Sono obesi patologici che hanno necessariamente bisogno di un aiuto di specialisti competenti.

Vi raccontiamo la storia di Milla Clark che con i suoi 341 kg è tra i protagonisti più pesanti mai apparsi nella trasmissione dal titolo originale di My 600 lb life.

Incontriamo Milla all’età di 47 anni, nella decima puntata della quarta stagione. Ha iniziato ad accumulare peso da giovanissima quando si costringeva a finire tutto quello che aveva davanti al piatto per evitare le punizioni severissime della madre.

Quando conobbe suo marito Elroy pesava già 180 kg. Alla nascita del loro primo e unico figlio biologico arrivò a 227 kg. Per questo motivo fu inabile a portare avanti un’altra gravidanza. I due adottarono altri 4 bambini. Milla era ancora in grado di badare a loro nonostante la mole. La situazione si rovesciò quando, ingrassando ancora e diventata incapace persino di alzarsi dal letto, i figli iniziarono ad occuparsi in tutto e per tutto di lei.

Vite al Limite. Il grande coraggio di mamma Milla