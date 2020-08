Zodiaco, questi i quattro segni che piangono spesso

Ogni segno zodiacale ha le proprie caratteristiche anche se accade spesso che alcune di queste siano molto simili, come la tendenza di questi quattro segni di piangere molto spesso

Mostrare le proprie emozioni non è cosa da tutti. C’è chi preferisce farlo privatamente e chi invece lo fa senza pensarci due volte. Alcune di queste, come la rabbia, il dolore o la felicità possono essere comunicate attraverso le lacrime. In particolare se analizziamo i segni dello Zodiaco questi quattro hanno la tendenza a utilizzare più facilmente il pianto come valvola di sfogo. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali che piangono spesso

Il segno dell’Acquario per natura ricerca il supporto e la presenza delle altre persone, principalmente amici e familiari. Questi suoi legami speciali lo portano a essere particolarmente sensibile nei loro riguardi. Una discussione, l’allontanamento di alcuni di loro, la poca attenzione nei loro confronti, potrebbe portarlo a sentire una sorta di frustrazione. La valvola di sfogo preferita è quella del pianto. Lo stesso vale per il segno del Cancro che piange ogni qualvolta prova insoddisfazione, rabbia o tristezza. Soprattutto quando si trova davanti a ingiustizie verso le quali sente di non poter fare nulla o le cose non vanno come se le era immaginate.

Poi ci sono i Pesci, molto sensibili al dolore. Un triste avvenimento, un ricordo doloroso, chi è nato sotto il segno dei Pesci esprime le sue emozioni piangendo e lo fa senza vergognarsi anche davanti ad altre persone. Lo stesso non si può dire dello Scorpione che raramente mostrerà le sue lacrime. Questo non significa che questo non avvenga, anzi. Il segno dello Scorpione tende ad avere una lacrima facile, ma solo in privato. Da solo con se stesso, in maniera silenziosa. Quando si troverà in pubblico invece, non importa quanto stia soffrendo in quel momento, il suo orgoglio saprà nascondere le sue vere emozioni.

