2600 dollari al mese per diventare vegani. Di cosa si tratta

Chi diventerebbe vegano per 2600 dollari al mese? Nasce la piattaforma online di risorse per la salute e la dieta veganliftz.com

Chi di voi non diventerebbe vegano per 2600 dollari al mese? Jason Hughes ha fondato una piattaforma online di risorse per la salute e la dieta a base vegana veganliftz.com con cui vuole incentivare le persone a compiere questo passo importante ed in compenso offre dei soldi. L’obiettivo è quello di educare le persone a uno stile di vita totalmente vegetale e sfatare falsi miti sul veganismo. L’iniziativa si rivolge prevalentemente ai cittadini di Mississippi, Iowa, Nebraska, Texas e Indiana, e cioè i cinque Stati americani a maggior consumo di carne. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

L’iniziativa dei 2600 dollari mensili