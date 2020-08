Apertura scuole: l’Anp chiarisce alcuni aspetti inderogabili

A poche settimane dall’apertura delle scuole di settembre, l’Associazione nazionale presidi e il suo Presidente, Antonello Giannelli, sottolineano l’importanza di alcuni punti nelle linee guida

Suscita ancora dibattiti il tema dell’apertura delle scuole: questa volta è l’Associazione nazionale presidi a sollevare alcune importanti questioni. In primo luogo, infatti, si sottolinea la necessità di un sostegno ai presidi per predisporre, alla nuova situazione, locali, postazioni e personale.

Non è ammissibile che, a così poca distanza dalla data di riapertura, i presidi ancora non conoscano la data di consegna dei banchi monoposto: il relativo calendario deve consentire al personale scolastico di predisporre un nuovo tipo di organizzazione, e perciò richiede tempo.

Un altro punto, poi, è l’uso della mascherina: indossarla per svariate ore comporta per ragazzi ed adulti non poche difficoltà; si rende necessaria la predisposizione di strumenti di prevenzione che siano alternativi, quindi, e non esclusivi.

L’Anp su alcuni punti delle linee guide per i presidi: occorre rivedere alcune questioni

Il Presidente dell’Anp, Antonello Giannelli, chiarisce alcuni importanti aspetti del ruolo che spetterà ai presidi a settembre, in coincidenza con l’apertura delle scuole. Oltre agli aspetti che concernono l’organizzazione pratica degli ambienti che accoglieranno alunni e docenti, l’aspetto della responsabilità penale dei presidi è un altro nodo controverso.

I presidi dovrebbero, infatti, essere responsabili solo dell’applicazione dei protocolli sanitari previsti dalle linee guida e non si dovrebbe parlare di “scudo penale”. Inoltre, in caso di positività di un alunno, per il quale si prevede la predisposizione di un locale appositamente adibito, l’ordine di chiusura della struttura scolastica dovrebbe essere decisa in collaborazione con l’ASL e valutare caso per caso.

Quella scolastica appare, dunque, una faccenda particolarmente delicata; molti sono ancora i dubbi e svariati i casi che potrebbero presentarsi di volta in volta.

