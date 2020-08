Approvato l’Ad5-nCoV: primo vaccino in Cina sviluppato da CanSino

La Cina ha approvato il vaccino anticovid, l’Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics

E’ stata approvata la prima risposta antiCovid della Cina: l‘Ad5-nCoV; il vaccino sviluppato da CanSino Biologics con l’Istituto di biotecnologia dell’Accademia delle scienze mediche militari.

Destinato inizialmente solo ai soldati, a partire dal 25 giugno scorso, il vaccino potrà avviarsi verso la produzione di massa e scongiurare, così, una nuova ondata pandemica. L’approvazione, resa nota solo oggi, risale all’11 agosto e ne sottolinea la validità nonché la sicurezza nella somministrazione, dopo aver concluso due fasi di sperimentazione.

La collaborazione della compagnia di biotech con l’accademia militare di scienze mediche, ha aperto così la possibilità di procedere ad una terza fase di sperimentazione che punterà soprattutto a valutare gli effetti collaterali.

Al via la fase tre della sperimentazione del vaccino cinese antiCovid

La Cina non è l’unico stato ad avviarsi alla fase tre sperimentazione del prodotto antiCovid; altri test sono stati avviati in Canada mentre Russia, Brasile, Cile e Arabia Saudita hanno un discorso aperto con CanSino.

L’approvazione della nuova soluzione rappresenta una svolta e una possibilità concreta di avviarne la produzione su vasta scala e in tempi rapidi. In una fase come quella attuale, in cui il numero dei contagi fa temere una nuova ondata, quella del vaccino è una speranza per un cambiamento di direzione.

La logica del vaccino consiste nell’iniettare nel paziente degli agenti patogeni allo scopo di avviare la produzione di anticorpi in grado di attaccarli; il sistema immunitario, così, al successivo contatto con gli agenti patogeni, attiverà le forze in campo per combattere il virus.

