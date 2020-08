Il Presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli è preoccupato per la riaperture delle scuole. Cosa succederà? Ecco i dettagli

Più passano i giorni e più i contagi aumentano. Se all’inizio dell’estate la curva dei positivi era in discesa, ora è di nuovo in salita. La maggior parte dei contagi sembrano provenire dall’estero, sono sempre di più i giovane che di ritorno dalla vacanze contraggono il virus. Così il governo, passata la notte più pazza dell’estate, ha deciso di chiudere le discoteche fino al 7 settembre e di ripristinare l’uso della mascherina dalle 18 alle 6 anche all’aperto. Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, parla dei possibili sviluppi e facendo riferimento alle discoteche afferma: “Forse, si doveva prestare maggiore attenzione al rispetto delle regole d’oro – spiega – indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in caso di impossibilità a mantenere il distanziamento interpersonale adeguato – continua – osservare una scrupolosa igiene delle mani ed evitare assembramenti”.

Covid-19, cosa succederà a settembre