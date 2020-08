Covid-19, Tarro parla della seconda ondata: “Arriva la fase autunnale”

“Ormai i decessi si contano sulle dita di una mano” ha rivelato il famoso virologo Giulio Tarro sul suo canale Twitter, parlando del covid-19. “I contagi sono naturali, le terapie intensive vuote. Ma invece di guardare le cose con ottimismo, si sta rovinando anche il mese di agosto con allarmismi ingiustificati”.

Covid-19, Tarro accenna alla seconda ondata: “Ora parlarne è inutile”

Ha parlato poi di quello che tutti temono in questo periodo, dopo le polemiche per gli assembramenti in discoteca, i turisti in vacanza e tutto il resto: una seconda ondata di contagiati e una nuova quarantena. Tarro vede malafede sulla diffusione degli attuali dati del coronavirus, e di questo ne ha parlato a Radio Radio. “Queste sono cose fatte in malafede. Informazione fatta con una malafede proprio radicata”. E riguardo a chi gli dice che ha indovinato tutto, lui si limita a dire che non ha fatto altro che seguire tutto ciò che stava succedendo in Cina.

“Parlare di una seconda fase autunnale è inutile” ha rivelato. “Noi addirittura abbiamo prolungato la nostra fase di emergenza fino ad ottobre senza un motivo scientifico. Questa è una questione politica, gli studiosi non c’entrano niente”.

Ha poi aggiunto che, secondo lui, la Politica non ha saputo gestire questa situazione.