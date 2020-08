Covid | Festival in piscina, in migliaia senza mascherine né distanziamento

A Wuhan il Festival in piscina senza mascherine né distanziamento sociale. Le immagini stanno facendo il giro del mondo tra indignazione e scalpore

La festa in piscina di Wuhan sta diventando un caso che fa molto discutere. Il Wuhan Maya Water Beach, il parco acquatico della città focolaio centrale del Covid, è stato preso d’assalto nel weekend di Ferragosto da migliaia di persone in occasione del Festival della musica elettronica, ammassati in costume da bagno in acqua o sui gommoni. La notizia è stata fatta trapelare dall’agenzia francese Afp e subito le immagino hanno fatto il giro del mondo.

La struttura dopo i 76 giorni di blocco imposti dal governo per prevedere la limitazione dei nuovi contagi, con la riapertura a giugno ha deciso di ridurre del 50% la sua capienza massima.

Sempre secondo quanto riporta l’Afp il Festival a Wuhan si sarebbe svolto senza la minima noncuranza del pericolo sanitario, tra le persone sarebbe mancato totalmente il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Ovviamente le immagini hanno scatenato pareri contrastanti, alcuni hanno espresso profonda indignazione per la sottigliezza con cui si sta affrontando l grave situazione legata al Covid.

Soprattutto in considerazione dei drammatici momenti vissuti dalla città, in cui tutti i sui residenti sono stati sottoposti nei mesi scorsi ai test sulla positività al virus.

