La misura di isolamento in casa è lo strumento più efficace che ci sia per tenere sotto controllo la situazione Covid Italia. Lo spiega il virologo Bassetti.

La situazione Covid Italia oggi vede le affermazioni di un altro esperto del settore sanitario. Si tratta del dottor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale ‘San Martino’ di Genova. L’infettivologo si lascia andare ad uno sfogo sul suo profilo Facebook in merito a quello che è l’andamento attuale della epidemia nel nostro Paese.

LEGGI ANCHE –> Covid 19, Locatelli : “Riapriranno le scuole? Vi dico la verità “

Queste le sue parole. “Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo senza pensare alle conseguenze di tutto questo. La cosa che più colpisce è che a farlo non siano i medici, che hanno curato e curano questa infezione, ma tutti quelli che si sono autoproclamati esperti o i miracolati dal Covid, tra cui molti medici. A questo gioco al massacro io non ci sto. Ps. Sappiate che in Italia Il virus lavora e contagia solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio? Rido per non piangere”. In un suo precedente intervento alla trasmissione di Rai 3 ‘Agorà Estate’, Bassetti aveva espresso una possibile strategia per cercare di arginare il Covid in Italia.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, Tarro parla della seconda ondata: “Arriva la fase autunnale”

Covid Italia, Bassetti: “Per chi torna dall’estero ci vuole l’isolamento in casa”

I mesi estivi sono caratterizzati da un certo flusso di partenze in direzione di svariate località di vacanza all’estero. E per chi ritorna, secondo Bassetti, andrebbe imposta la quarantena di almeno due settimane. Con un isolamento fiduciario a casa che impedirebbe di molto l’ulteriore propagarsi del virus. Il Covid infatti è ancora presente in Italia e le misure di prevenzione attuate da marzo hanno portato, mese dopo mese, ad una sua attenuazione. Questo in coabitazione, a quanto pare, anche con l’arrivo della stagione calda. Si teme però che episodi di irresponsabilità diffusa e l’approssimarsi del freddo e delle malattie stagionali ad esso connesse possano far precipitare di nuovo la situazione. Per Bassetti “il tampone negativo non vuol dire che si è immuni.

LEGGI ANCHE –> Covid, Crisanti: “Tra 20 giorni avremo 1000 casi positivi al giorno”

Il solo modo per stare al sicuro è che chi rientra da un viaggio si chiuda in casa”. Poi il virologo denuncia una mancanza nei controlli. Ad esempio non tutti coloro che provengono dai Paesi a rischio sembra siano stati intercettati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter