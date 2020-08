Cristina Buccino, il costume da impazzire: forme perfette in bikini – FOTO

Divina e sensuale, Cristina Buccino con il bikini azzurro è bella da togliere il fiato nell’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram

Nata a Castrovillari in Calabria nel 1985, Cristina Buccino dopo il trasferimento a Roma inizia la carriera come modella. La svolta arriva con la partecipazione al noto programma Veline di Mediaset, dove riesce ad arrivare in finale e poi partecipa poi all’Eredità, vestendo i panni della professoressa, fino al 2012.

La showgirl ha avuto storie e flirt con grandissimi e celebri uomini come Cristiano Ronaldo, Claudio D’Alessio e Alex Belli. Inoltre nelle ultime ore la showgirl è tornata a parlare della sua vita sentimentale e, stavolta, ha tirato in ballo Belen Rodriguez.

Da molto tempo si parla di una sua possibile storia con Iannone, ma a quanto pare le cose tra i due non sembrano aver funzionato e Cristina Buccino ha voluto farlo sapere ai suoi fan prima tramite un lungo sfogo sulle stories di Instagram, poi tramite la rivista Chi: “Se fosse il mio compagno lo direi. Ma non è così, con buona pace delle Rodriguez alle quali non sto particolarmente simpatica. Ma vivo bene lo stesso”.

Cristina Buccino, bikini azzurro come il mare alle sue spalle conquista tutti