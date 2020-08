Dj Vivana, parla il testimone: “Vi dico come stava Gioele”

Finalmente si è presentato un testimone nel giallo di Messina della dj Viviana e di suo figlio. Si tratta di un turista del Nord. Il procuratore Angelo Cavallo ha dichiarato: “Gioele era vivo, in braccio alla mamma, dopo l’incidente in galleria, quando ha scavalcato il guardrail dell’autostrada”

Arriva una svolta di notevole importanza nel giallo di Messina: un testimone si è fatto vivo e ha parlato a proposito di Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la dj trovata morta giorni dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo. Il magistrato di Patti, Angelo Cavallo, ha detto: “Il piccolo non era ferito né aveva sangue, il testimone ci ha detto che il bambino aveva gli occhi aperti e aveva il viso appoggiato sulla spalla destra della madre. Per il resto, tutte le piste restano ancora aperte sulla fine di Viviana e del suo bambino”. Secondo quanto aggiunge il procuratore subito dopo un vertice con gli investigatori, la cosa principale è trovare Gioele. Ad aiutare la polizia e la scientifica ci sono quattro cani poliziotto che di solito vengono usati proprio per cercare persone scomparse.

Viviana è stata trovata morta sotto un traliccio dell’Enel l’8 agosto, a un chilometro e mezzo dall’autostrada. “Il corpo si è decomposto lì – precisa il medico legale Elvira Ventura Spagnolo – ma sono in corso numerosi altri esami per comprendere come sia morta la donna”. Sul suo corpo ci sono diverse fratture, e probabilmente quelli che sembrano dei morsi.

Ma com’è morta Viviana? E che fine ha fatto il suo figlioletto?. Il procuratore Cavallo ripete: “Tutte le ipotesi restano aperte: l’incidente dopo la fuga per i campi, una caduta accidentale, un incontro sfortunato con persone che possono averla aggredita, oppure un’aggressione da parte di alcuni animali selvatici. Tutte le ipotesi sono aperte e le stiamo considerando tutte”.

Ma da chi fuggiva Viviana dopo l’incidente? “Per ora non lo sappiamo, stiamo facendo delle ipotesi. Non possiamo escludere che fuggisse da alcune persone, o da animali selvatici”. Il fascicolo d’indagine, ancora contro ignoti, resta iscritto per omicidio e sequestro di persona. Il summit di oggi con gli investigatori, durato due ore, è servito a fare il punto sulle indagini. Sono stati decisi nuovi accertamenti sulle campagne di Caronia, dove si cerca ancora il piccolo Gioele.