Sfida Trump Biden per le Elezioni USA di novembre 2020. La tornata elettorale servirà a nominare il nuovo presidente. Come stanno le cose tra i due contendenti.

Nel prossimo mese di novembre ci saranno le Elezioni USA 2020, che serviranno ad eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti. I due contendenti in campo sono l’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, e lo sfidante Joe Biden. Quest’ultimo, portabandiera del Partito Democratico, risulta essere da sempre in testa rispetto al suo contendente repubblicano.

E con parecchio margine percentuale. Adesso però il vantaggio di Biden su Trump in vista delle prossime Elezioni USA – ormai non più così lontane – sembra essere calato. Lo rivela un recente sondaggio effettuato dalla CNN, secondo cui Biden e la candidata vicepresidente Kamala Harris – che ha ricevuto tale investitura pochi giorni fa – hanno un 4% di vantaggio su Trump ed il suo braccio destro Mike Pence. Il tutto con un margine di errore indicato dalla CNN per il suo sondaggio sempre del 4%. Inoltre Biden stacca Trump nella porzione di elettori che si dichiarano entusiasti di andare al voto. Voto che ha rappresentato il principale argomento del presidente in carica in una dichiarazione di qualche giorno fa.

Elezioni USA, l’epidemia peserà per l’esito finale

Nonostante il disastro economico, sociale e sanitario legato alla epidemia da Covid in atto da mesi negli Stati Uniti, Trump ritiene che – qualora ci siano le condizioni di sicurezza necessarie – si può pensare di andare a votare di persona. Una affermazione che segue la richiesta di rinvio del voto per le elezioni USA che proprio il magnate aveva invocato qualche settimana fa. In vista delle elezioni poi i due partiti si stanno organizzando con i rispettivi, grossi appuntamenti per l’elettorato. Partita già la convention democratica, che durerà fino al 24 agosto.

Proprio in quel giorno e fino al 27 invece toccherà ai Repubblicani cercare di ottenere consensi, con Trump che parlerà in discorsi dal vivo in un tour fra Wisconsin, Pennsylvania, Minnesota e Arizona.