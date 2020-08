Giuseppe Conte e Olivia Paladino, ecco perché pochi abbracci in pubblico

Di Giuseppe Conte e la compagnia Olivia Paladino sappiamo ben poco, se non rare foto scattate alla coppia negli ultimi anni. Lei è molto discreta

I principali attori della nostra politica hanno sempre fatto delle loro relazioni personali un fatto pubblico. Ne è un esempio in ordine di tempo la combattuta storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini.

Di Giuseppe Conte e Olivia Paladino invece sappiamo ben poco, se non rare foto scattate alla coppia negli ultimi anni. Il premier Giuseppe Conte ha deciso fin da subito di tenere la massima discrezione nella gestione della sua vita privata, non ha mai pubblicizzato la sua relazione con Olivia Paladino, e i due non si sono mai fatti fotografare insieme, se non in rare occasioni. Una su tutte quella al Circeo, una breve pausa per il presidente del Consiglio che si è concesso una giornata al mare insieme alla sua fidanzata paparazzata da Diva e Donna in costume intero blu.

Olivia Paladino è una donna indiscutibilmente bella, intraprendente e discreta con origini svedesi, inoltre di lei si sa pochissimo. Suo padre è il proprietario dell’Hotel Plaza di Roma e Olivia ne è la manager. La donna ha una figlia di 11 anni, Eva, coetanea di Niccolò, il figlio di Conte, tanto che i due frequentano la stessa scuola nella capitale. Secondo indiscrezioni ha circa quindici anni meno di Conte.

Riservatezza e poco rumors per Conte e Paladino