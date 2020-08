Irama avete mai visto la mamma? Bionda e bellissima, sembra la sorella – FOTO

Irama avete mai visto la mamma? Bionda e bellissima, sembra la sorella. Il cantante vincitore di Amici ha una madre meravigliosa che si chiama Patrizia

Irama è sicuramente uno dei cantanti più famosi del momento. Bravissimo tanto quanto riservato, Filippo Maria Fanti (è così che si chiama davvero) non parla praticamente mai della sua vita privata. Si sa davvero poco, tutto quello che sappiamo lo abbiamo scoperto quando ha partecipato ad Amici, arrivando anche a vincere la sua edizione.

La madre di Irama si chiama Patrizia: è bellissima e si somigliano tanto

Ed è proprio durante questa famosa edizione che Filippo ha ricevuto una sorpresa dalla mamma: Patrizia gli parlò in video chiamata, dicendogli che a casa erano tutti fieri di lui. Filippo durante la sua partecipazione ad Amici ha spesso raccontato di venire da una famiglia “silenziosa”, dove le cose non se le dicono, come i “ti voglio bene” e i “sono fiero di te”. Fu una emozione bellissima per Filippo vedere la sua mamma quel giorno. Il loro è un rapporto meraviglioso e negli ultimi anni, anche se Filippo è molto riservato, qualche volta gli è capitato di pubblicare qualche storia su Instagram in cui era a casa insieme a lei.

Tra l’altro sua mamma Patrizia è stata anche al suo primo concerto: i fans hanno avuto modo di vederla, lì dietro le quinte, che guardava suo figlio con orgoglio. Per i genitori di Filippo è stata sicuramente una grande soddisfazione vedere il loro figlio realizzare il proprio sogno.

