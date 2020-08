The Crown, arriva Lady Diana: svelato il volto dell’attrice

Svelato il volto della futura Lady Diana nella quinta e sesta stagione di The Crown. Il suo arrivo è tra i più attesi della serie.

Grande annuncio per The Crown, la serie tv che racconta le avventure della famiglia reale britannica. Dopo una lunga attesa, è stato finalmente svelato il volto dell’attrice che interpreterà Lady Diana. L’amatissima principessa è stata già impersonata da Emma Corrin, che nella quarta stagione (quella in uscita) ne ha rivissuto la giovinezza. Adesso arriva l’annuncio per le successive due stagioni, la quinta e la sesta, che vedranno Lady D alle prese con la famiglia reale e con i suoi scandali, attraverso il tortuoso percorso che la consacrò icona degli anni ’80/’90.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Windsor. La lista dei 5 cibi proibiti alla famiglia reale inglese

The Crown, la futura Lady Diana: “È un privilegio e un onore”

Sarà Elizabeth Debicki a interpretare Lady Diana in The Crown. L’attrice, classe 1990 e originaria di Melbourne, è divenuta nota nel 2011 grazie a Baz Luhrmann, che la scelse per interpretare il grande amore di Gatsby (Leonardo di Caprio) nel omonimo film campione di incassi. In tempi più recenti, Elizabeth Debicki ha recitato in “Guardiani della Galassia Vol.2” e in “Tenet”, regia di Christopher Nolan, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 26 agosto.

Con i suoi capelli chiari e gli occhi azzurri, il portamento aggraziato ed un’intrinseca finezza, la Debicki sembra davvero la persona ideale per interpretare un’icona di vita e di stile come lo fu Lady D. L’attrice si è detta profondamente onorata di recitare in una serie così importante e sinceramente emozionata all’idea di prestare il volto a un personaggio tanto celebre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria De Filippi e la sua rivelazione su Emma Marrone. Il segreto

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter