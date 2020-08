Levante, il tenero sorriso abbracciata a un uomo misterioso – FOTO

Claudia Lagona, in arte Levante, cantautrice 33enne di successo ha condiviso una foto sui social network in cui un misterioso uomo le cinge le spalle in un abbraccio

La cantautrice siciliana Levante, nota al grande pubblico per i suoi brani di successo di genere pop-rock con accenni all’indie, negli ultimi tempi è in vacanza e a quanto pare non è da sola. Come si vede nello scatto pubblicato poche ore fa su Instagram, Claudia Lagona (questo il vero nome dell’artista) è in compagnia di un uomo, di cui però si vede solo il braccio mentre le cinge le spalle. Il sorriso di Levante è dolce e sereno e si mostra senza trucco con le tante lentiggini uscite fuori con l’abbronzatura dorata. Appare molto in forma, bella e spensierata. I vari fan e follower hanno commentato la foto. Per quanto riguarda l’uomo misterioso che l’abbraccia potrebbe trattarsi di Pietro Palumbo, un avvocato che tempo fa è stato fotografato dalla rivista ‘Chi’ in compagnia della cantautrice mentre erano al compleanno dell’artista di Caltagirone nel mese di luglio scorso.

Levante aveva già dichiarato di essersi fidanzata