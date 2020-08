MotoGp, Valentino Rossi miracolato: i tifosi invocano Sic

MotoGp, Valentino Rossi: “Francesca era distrutta”. I tifosi invocano il compianto Simoncelli: “Marco lo ha protetto da lassù

E’ stato un miracolo a salvare Valentino Rossi domenica. Un clamoroso incidente che per una frazione di secondo non ha coinvolto e chissà con quali conseguenze, anche il numero 46. Valentino ha visto la moto di Franco Morbidelli sfilare a pochi centimetri dalla sua testa, e si è salvato per miracolo. Una tragedia sfiorata per un niente tant’è che i tifosi sui social hanno invocato Sic: “Marco ha protetto Vale”, è la convinzione dei fan, dei fedeli che credono che dietro al miracolo ci sia stato, più che il caso, la mano di Marco Simoncelli da lassù. “E’ stato il Sic a salvarlo, Marco lo ha protetto da lassù”, “46+12=58” hanno scritto tanti altri ancora.

La paura di Valentino

Poi Valentino è tornato a raccontare quanto ha provato, ha vissuto sulla sua pelle: “E’ stato spaventoso, terrificante, pericoloso. La moto di Franco mi è passata davanti così velocemente che non l’ho nemmeno vista, ero più preoccupato di quella di Zarco, anche se poi, rivedendo le immagini, mi sono accorto che il pericolo vero è stata quella di Franco. Queste moto sono proiettili che viaggiano a velocità pazzesche”, ha concluso il Dottore. Poi Vale ha chiarito il tutto con Zarco, al quale aveva detto parole forti, conseguenza anche della paura avvertita a caldo.

Il pilota ha detto che non l’ha fatto di proposito. Poi le parole riportate da Valentino della compagna Francesca: “Era distrutta”, ha aggiunto. Rossi conclude affermando che proverà a fare una vita normale dopo questa paura.

