La bella Naike Rivelli non ne può più dei commenti negativi di chi non coglie i suoi segnali. E stavolta esplode con delle parole forti e giustificate.

Ennesimo post di fuoco da parte di Naike Rivelli che questa volta risponde ai soliti haters ed utenti ‘bacchettoni’. Oggetto della contesa è – come è facile immaginare – la pletora di critiche che riguardano la figlia di Ornella Muti, per via della sua propensione a mostrarsi senza vestiti.

Una cosa che per quest’ultima rappresenta un modo di essere e di esprimersi, con ironia, molte volte rivolta anche verso sé stessa. La 45enne influencer (ormai lo è a tutti gli effetti, n.d.r.) ed attrice è certamente tra i personaggi noti del mondo dello spettacolo che maggiormente mostra una sagacia e capacità nel sapere comunicare. Ma il solo fatto di vederla nuda viene frainteso da alcuni ed interpretato come semplice esibizionismo. Niente di tutto questo invece: dietro ad ogni scatto di Naike c’è molto di più. Ed è la diretta interessata a spiegarlo in maniera chiara attraverso un lungo post comparso sul suo profilo Instagram.

Naike Rivelli, lei mette a posto gli haters su Instagram