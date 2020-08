A Cattolica una donna partorisce in spiaggia dando alla luce il suo settimo figlio in una maniera probabilmente mai vista né sentita prima.

Una turista straniera partorisce in spiaggia dopo avere accusato degli improvvisi dolori alla pancia. Protagonista di questa vicenda è una 44enne di nazionalità austriaca che si trovava in vacanza con la sua famiglia a Cattolica. La nota località di mare situata in provincia di Rimini è una delle mete predilette da chi arriva dall’estero ed in particolare di chi parla la lingua tedesca.

La neomamma ha già altri 6 figli e mai immaginava che avrebbe dato alla luce il suo settimo bambino in queste circostanze. Il marito ha capito cosa stesse per accadere e ha avvertito i soccorsi. Ma sono state le urla della donna, che una volta preda dei dolori si era chiusa nel bagno dello stabilimento balneare dove si trovava, ad avere fatto comprendere a tutti la gravità della situazione. Fortunatamente tra i bagnanti c’era anche una infermiera, che ha prestato immediato aiuto.

Partorisce in spiaggia, la assiste una infermiera che era lì per caso

Poco dopo ecco sopraggiungere pure una ambulanza con il personale del 118 a prendere in mano la situazione. Sia la turista che il nuovo arrivato hanno ricevuto immediato ricovero all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Il neonato ha trovato posto all’interno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale, mentre la mamma è sotto osservazione per possibili complicazioni.

Nonostante ciò, risulta che entrambi siano fuori pericolo e potrebbero essere dimessi già a breve. L’età non proprio giovanissima della donna ha consigliato ai medici di utilizzare il massimo possibile delle precauzioni.