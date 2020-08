Renato Pozzetto racconta il lutto gravissimo: un colpo al cuore

Il lutto dolorosissimo per Renato Pozzetto: le sue parole sono un ‘colpo al cuore’, racconto straziante del famoso attore

Ha da poco compiuto 80 anni ed è stato protagonista della commedia all’italiana. Uno degli interpreti di un periodo d’oro per il cinema italiano degli anni ’70 e ’80. Un personaggio straordinario che ancora oggi ricordano con simpatia. Sulle pagine del Corriere della Sera, Renato Pozzetto ha raccontato alcuni passaggi salienti della sua lunga e intensa vita.Dapprima ha parlato della sua amicizia con Cochi, con il quale specie nei primi anni faceva coppia fissa sul set. La gente spesso li confondeva tanto fossero affiatati. “Per anni, non ci distinguevano uno dall’altro. Quando nacque mia figlia Francesca, l’infermiera uscì dalla sala parto gridando: è nata la figlia di Cochi e Renato, ha dichiarato l’attore.

Il dolore di Renato Pozzetto

Poi i racconti dell’attore sono passati al terribile lutto che lo ha travolto. La perdita della cara moglie Brunella Gubler da ormai 10 anni. E pure dalle sue parole emerge quanto sia addolorato dalla sua assenza. Si erano conosciuti a 16 anni e da allora sono sempre stati insieme, una vita. Una perdita enorme che ancora lascia un vuoto nella vita di Renato. Lui stesso ha raccontato che spera di rivederla nei sogni. Ricorda benissimo quando si sono conosciuti: “Sul lago, stessa compagnia. Era molto spiritosa. Avevamo 16 anni – racconta Pozzetto ricordando il loro primo incontro – È stato un grande amore, durato fino a 10 anni fa, quando è mancata.

Un rapporto agevolato anche dal fatto che lei non fosse appassionata di cinema: “Lei non era affascinata dal cinema e questo mi ha aiutato. Non è mai voluta venire a Roma, mi ero organizzato con una casa sui Fori Imperiali, ma ha chiesto di restare a Milano vicino alla madre“.

