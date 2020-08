Sanremo 2000, come sono diventati e cosa fanno ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2000 fu la cinquantesima edizione della kermesse canora presentata da Fabio Fazio accompagnato dal tenore Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e dalla modella e attrice spagnola Inés Sastre

Il 50esimo Festival di Sanremo vide la nascita di molte canzoni di successo tra cui Il timido ubriaco di Max Gazzè, Gechi e Vampiri di Gerardina Trovato, In bianco e nero di Carmen Consoli, Brivido Caldo dei Mattia Bazar, Tutti i miei sbagli dei Subsonica e Raccontami di te di Marco Masini. Sul podio salì al terzo gradino Innamorato di Gianni Morandi mentre ottenne il secondo posto La tua ragazza sempre di Irene Grandi scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, il leader degli Stadio. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Nuove Proposte Jenny B con Semplice sai.

I vincitori di Sanremo 2000

Ad aggiudicarsi la 50esima edizione del Festival di Sanremo furono gli Avion Travel con il brano Sentimento, che vinse anche il Premio Mia Martini ed ebbe un discreto successo commerciale raggiungendo la nona posizione dei singoli più venduti in Italia. La formazione attuale degli Avion Travel è formata da Peppe Servillo, fratello del noto attore Toni Servillo, Mimì Ciaramella, Ferruccio Spinetti, Peppe D’Argenzio, Duilio Galioto. Nel 2017 è morto a seguito di un infarto il chitarrista della band Fausto Mesolella.

Classifica dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2000

1º Piccola Orchestra Avion Travel Sentimento

2º Irene Grandi La tua ragazza sempre

3º Gianni Morandi Innamorato

4º Max Gazzè Il timido ubriaco

5º Samuele Bersani Replay

6º Gerardina Trovato Gechi e vampiri

7º Carmen Consoli In bianco e nero

8º Matia Bazar Brivido caldo

9º Alice Il giorno dell’indipendenza

10º Gigi D’Alessio Non dirgli mai

11º Subsonica Tutti i miei sbagli

12º Ivana Spagna Con il tuo nome

13º Mietta Fare l’amore

14º Mariella Nava e Amedeo Minghi Futuro come te

15º Marco Masini Raccontami di te

16º Umberto Tozzi Un’altra vita

Il video di Gechi e Vampiri di Gerardina Trovato a Sanremo 2000

