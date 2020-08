Viviana Parisi, tutti i misteri del caso: il giallo del calzino scomparso

Si infittisce il giallo attorno attorno alla morte di Viviana Parisi e alla scomparsa del piccolo Gioele. Molte le domande senza risposta.

Ancora troppi i dubbi intorno alla morte di Viviana Parisi, la deejay siciliana scomparsa a inizio agosto insieme al figlio Gioele e ritrovata morta alcuni giorni dopo nei boschi attorno a Caronia (Messina). La polizia ha indagato a lungo sulla possibile morte del bambino in seguito ad un piccolo incidente stradale avvenuto poco prima della scomparsa, ma il legale del marito si dice scettico riguardo a quest’ipotesi. “Difficile che un bambino di 4 anni, che ha un corpo molto elastico, possa morire in un incidente del genere” spiega Mondello, avvocato nonché cugino dell’uomo. L’altra pista battuta, forse più terrificante ma anche più realistica, è quella di un’aggressione da parte di un gruppo di cani.

Viviana Parisi, il cadavere ritrovato senza un calzino

Nel frattempo tanti sono ancora i punti interrogativi riguardo al ritrovamento del corpo della donna. Perché si era avventurata nel bosco e come mai Gioele non era insieme a lei? Ma soprattutto, perché il corpo di Viviana è stato ritrovato senza uno calzino? A riportare quest’ultima informazione è l’agenzia di stampa Adnkronos. Il particolare del calzino potrebbe essere compatibile con l’aggressione da parte di animali selvatici, ma l’ipotesi non risulta del tutto convincente. Tra le altre cose, rimane da chiarire se l’aggressione sia avvenuta prima o dopo la morte della donna.

Nel frattempo proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele. Il legale della famiglia avrebbe lasciato intendere che la donna temeva una mossa da parte degli assistenti sociali e questo l’avrebbe messa in allarme.

