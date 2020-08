Un repellente per le domestiche: l’aceto continua a sorprendere

Dalle spezie agli utensili domestici, l’aceto fa sempre la sua parte: le donne di casa possono gioire e rendere tutto più pulito e brillante

Abbiamo già appurato l’efficacia dell’aceto nella nostra vita quotidiana. Non è affatto una sorpresa che un liquido composto di alcune tipologie di batteri faccia miracoli tra le persone, rendendo la vita molto più salutare di quanto si possa immaginare.

Parliamo infatti di un antiossidante, che favorisce il ringiovanimento della pelle, protagonista di tocchi di qualità in ambito alimentare e non solo. Le diete ipocaloriche ad esempio sono le classiche tipologie di sperimentazione di benessere che vengono molto spesso integrate dell’aceto, rendendo il processo di dimagrimento efficace sotto tutti i punti di vista.

L’aceto, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto la sua parte. All’interno di cibi condimento, ad esempio, come l’insalata, se associato agli aromi di un frutto rende tutto più speciale. Ma le sue attenzioni viaggiano su ritmi a larga scala se consideriamo il computo delle attività domestiche.

L’efficacia dell’aceto allarga gli orizzonti: un nuovo alleato per la cucina

L’utilità dell’aceto non deve essere inteso solo come cibo “scacciapensieri” da qualsiasi aroma presente sule nostre tavole. La sua efficacia, secondo alcune riviste di ricetta si estende anche sugli utensili da cucina.

Le donne domestiche non avranno più il problema di sgrassare le pentole o il piano cottura con uno strofinio ripetitivo ed inefficace, che lascia aloni dappertutto e non possono essere considerati un valore aggiunto nell’estetica di casa.

Contrariamente a quanto si pensa, la polivalenza dell’aceto interessa anche i fornelli da cucina. Da prodotto alimentare per il benessere salutare ecco il miglior disinfettante e “smacchiatore” naturale per le casalinghe.

Basterà semplicemente versare un bicchiere d’acqua e tre di aceto in un contenitore e portare a bolle per circa 5 minuti. Immergiamoci i fornelli anneriti di calcare ed ecco che tutto sparirà in men che non si dica, rendendo lucente e brillante l’estetica culinaria.

