Per Ambra ecco una serie di scatti in cui l’attrice romana a sfoggio di tutta la sua vitalità. Ogni foto è un vero show, e spicca quella dello sport estremo.

È proprio la raffigurazione del ‘Girl Power’ Ambra. L’attrice e volto televisivo, ancora molto amato oggi come quando negli anni ’90 si fece conoscere grazie a ‘Non è la Rai’ di Gianni Bncompagni, mostra sul suo profilo personale Instagram diversi scatti di quelle che sono le sue vacanze.

Tra esercizi per tenersi in forma, incontri importanti e momenti da trascorrere in famiglia, in particolar modo con i figli avuti da Francesco Renga (con il quale il rapporto è molto buono, n.d.r.) la fidanzata di Massimiliano Allegri sta passando un periodo molto felice. I tempi della quarantena trascorsa molto lontano dal mister (lui è rimasto con i parenti a Livorno, sua città natale, lei invece a Brescia dove risiede da tempo, n.d.r.) fanno ormai parte del passato.

Ambra, lei è una vera e propria super girl