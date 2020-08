Antonella Mosetti, in bikini è mozzafiato: pioggia di likes per la showgirl. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate di sempre. Conosciuta per essere stata una delle protagoniste indiscusse di Non è la Rai, è tornata ad essere conosciuta tra i giovani partecipando al Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Asia. La loro partecipazione creò non poche polemiche, soprattutto quando Asia si prese una cotta per Andrea Damante che all’epoca era fidanzato da pochi mesi con Giulia De Lellis.

Antonella Mosetti e gli scatti su Instagram che tolgono il fiato: pioggia di likes

Al momento, Antonella si sta godendo delle meravigliose vacanze estive a Porto Cervo. A causa del covid-19 quest’estate pensavamo di non riuscire neanche ad andare qualche giorno al mare, invece con le dovute restrizioni è cominciato ad essere possibile. Anche andare all’estero lo è, ma muoversi troppo è pericoloso e poi è giusto aiutare il turismo italiano che quest’estate ha risentito a causa della mancanza di stranieri qui in vacanza come tutti gli anni. Nonostante le riserve iniziali, stanno apprezzando tutti queste vacanze italiane: stiamo scoprendo posti bellissimi che mai avremmo pensato di visitare per lasciare spazio e tempo all’estero.

Antonella sta pubblicando continuamente contenuti di questa sua vacanza e ogni scatto riceve sempre tantissimi likes, apprezzamenti e commenti da parte dei suoi followers che la seguono ogni giorno con costanza e affetto.

