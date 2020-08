Beve solo birra per 40 giorni, quel che accade è incredibile

Digiuna e beve solo birra per 40 giorni. Chris S. digiuna e compie una vera follia. Il suo corpo si trasforma notevolmente

La stranezza e la follia della mente umana non trova limiti, c’è sempre chi ne trova una nuova. Di diete estreme se ne sentono molte, soprattutto nel periodo estivo. Ma quella scelta da quest’uomo, forse, le batte tutte. Chris S. digiuna e beve solo birra per 40 giorni: Il suo corpo si trasforma notevolmente, oltre a perdere molto peso, fino a diventare così. “Sto perdendo peso. Non mi peso né sto tenendo sotto controllo la cosa, perché il mio vero obiettivo è il digiuno. Ma ho decisamente bisogno di una cintura, quindi avrò buttato giù tre o quattro centimetri di pancia”. Chris però è un giocatore di Hockey e quando è entrato in campo ha sentito tutto il peso della sua esperienza.

La dieta della birra, una follia

“Ci accorgiamo del valore dei carboidrati complessi solo quando non ne abbiamo in corpo. Il primo venerdì di digiuno in cui ho giocato a hockey ero molto soddisfatto, ero in buone condizioni. Sono entrato in campo, ho fatto il riscaldamento e in men che non si dica stavo correndo sul ghiaccio. Dopo la terza sostituzione non sono più rientrato in campo, avevo le gambe di piombo. Non avevo più resistenza. Nelle prime settimane mi capitava di restare in campo per 25 o 30 secondi. La terza settimana sono entrato a testa alta e ho giocato una delle migliori partite di tutta la stagione”. Una vera sorpresa per lo sperimentatore che ha trovato poi benefici da questa incredibile dieta.

La cosa insomma sta funzionando dopo un periodo di difficoltà. Tuttavia, sono da verificare le conseguenze a 360 gradi sul corpo umano a partire dai valori del sangue. Un esperimento, insomma, che non si consiglia di seguire senza consultare soltanto dei medici.

