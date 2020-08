Can Yaman, camicia aperta e look pronto per il tango: i fans impazziscono. Il protagonista maschile di Daydreamer ha pubblicato una foto che ha fatto record di likes su Instagram

Can Yaman su Instagram continua ad essere sempre più popolare. Sì, stiamo parlando del protagonista affascinante di Daydreamer, dell’attore turco che sta facendo impazzire tutti negli ultimi anni. In particolar modo con la serie che sta andando in onda in questo periodo su canale cinque, ha conquistato una fetta considerevole di pubblico italiano che lo scorso anno ancora non lo conoscevano.

Can Yaman e lo scatto bollente su Instagram: i fans impazziscono

Can Yaman è un attore amatissimo e di talento, ha 30 anni e una carriera davanti tutta in discesa. Avreste mai immaginato di vederlo dietro ad una scrivania? E no, non stiamo parlando del suo personaggio di Daydreamer, ma proprio di lui nella vita reale. L’attore, infatti, si è laureato a pieni voti in giurisprudenza e aveva intrapreso la carriera da avvocato, quando ha capito che non voleva passare tutta la sua vita dietro ad una scrivania. Così si è giocato tutto e ha rischiato, facendo provini e tentando la carriera da attore. Bisogna dire che ce l’ha fatta, e anche alla grande!

Sicuramente è l’attore più famoso della Turchia, se non del momento. Con il suo fascino senza tempo ha conquistato davvero tutti, grandi e piccini. Non esiste persona che non abbia resistito alla sua bellezza, sono tutti pazzi di lui.

