Cantante muore in diretta mentre un treno investe la sua auto – VIDEO

Il cantante rumeno di musica pop Tavy Pustiu è morto a seguito di un terribile scontro tra la sua auto e un treno: la scena è stata ripresa da lui stesso in diretta. Sua moglie, che era in macchina con lui versa in condizioni critiche

Un terribile scontro tra un’auto e un treno ripresa in diretta dalla stessa persona che ha perso la vita nell’impatto. La vittima si chiama Tavy Pustiu ed era una star della musica rumena emergente. Il cantante stava girando un video con il suo smartphone mentre ascoltava musica nella macchina guidata da sua moglie. L’auto si avvicina a un passaggio a livello a Ploiesti, una città della regione di Muntenia in Romania. La moglie di Tavy vede se ci sono treni in arrivo ma non si accorge che proprio quello che è costato la vita a suo marito stava venendogli incontro a tutta velocità. Non si conosce il nome della moglie di Tavy che è adesso ricoverata in terapia intensiva all’ospedale della contea di Prahova.

LEGGI ANCHE -> Caso Parisi, si cerca Gioele nei pozzi. Il cugino: Viviana era preda di deliri

Il cantante rumeno in un post su Facebook “aveva profetizzato” la sua morte

In un video pubblicato su Youtube c’è il cantante pop rumeno mentre si muove a ritmo di musica per poi gridare spaventato quando vede il treno arrivare a tutta velocità. Appena un mese prima di oggi, la star della musica emergente rumena aveva scritto su Facebook: “Un giorno, il treno sbagliato ti porterà alla destinazione giusta”. Quasi una profezia se vista oggi sapendo ciò che è accaduto a Tavy.

LEGGI ANCHE -> Viviana Parisi, tutti i misteri del caso: il giallo del calzino scomparso

I Vigili del fuoco hanno testimoniato che per estrarre il corpo del cantante morto e quello della moglie che versa in gravissime condizioni hanno dovuto eseguire operazioni molto difficili, impiegando molto tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter