A Cesena Coronavirus letale: la vittima è una donna in età avanziata infettata dalla badante che era incaricata di occuparsi di lei. Finisce in tragedia.

Una donna è morta infettata dal Covid. Il triste caso è avvenuto a Cesena, con il Coronavirus responsabile della morte di una anziana di 82 anni. La vittima aveva contratto il virus dopo che l’aveva contagiata un’altra donna, una straniera tornata in Italia dove lavorava.

LEGGI ANCHE –> Covid 19, il protocollo nelle scuole in caso di bimbo sintomatico

Nei giorni scorsi quest’ultima era stata in vacanza nel suo Paese d’origine, in Albania. La badante purtroppo ha contagiato l’82enne, la quale ha ricevuto un ricovero urgente all’ospedale ‘Morgagni’ di Forlì. Pare che avesse comunque già altre patologie pregresse, che il Covid ha contribuito ad aggravare, come accaduto già in tante altre situazioni tra febbraio ed aprile in particolar modo.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, al mondo si muore più di fame: le statistiche

Cesena Coronavirus, l’anziana in ospedale per una frattura poi la scoperta del Covid

Contagiata anche la figlia della anziana morta, una dipendente comunale che a sua insaputa ha innescato una catena infettando pure il suo compagno oltre ad una collega. L’uomo è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva. Ora è attivo l’Ufficio di Igiene Pubblica della Ausl Romagna. L’anziana era finita in ospedale inizialmente per una frattura ad un femore, come conseguenza di un incidente domestico.

LEGGI ANCHE –> Economia, il Covid ha buttato giù il Pil di una potenza mondiale

Il tampone svolto come da prassi per chiunque riceva un ricovero ha fatto emergere la positività al Coronavirus

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter