Coronavirus, test ed esito per uno dei figli di Bolsonaro

Uno dei cinque figli del presidente Bolsonaro è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha annunciato la madre del giovane, ex moglie del capo di stato

Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile, torna a fare i conti con il coronavirus che colpisce ancora la sua famiglia. Uno dei suoi cinque figli, infatti, Jair Renan Bolsonaro è risultato positivo al test del Covid-19.

Il presidente che è stato aspramente criticato per la gestione della pandemia nel suo Paese, tra i principali negazionisti del virus, ha affrontato per primo la battaglia contro il coronavirus e l’ha vinta. Poi è stata la volta dell’attuale moglie, Michelle Bolsonaro, anche lei risultata positiva alla malattia ma ora guarita. Lo ha annunciato la diretta interessata scrivendo sui social: “Test negativo, grazie per le preghiere e per tutte le espressioni di affetto”.

Per quanto riguardo il figlio di Bolsonaro, invece, a parlare è suo madre, ed moglie del capo di Stato, Ana Cristina Valle. Anche lei si è esposta sui social e ha comunicato che il suo ragazzo è stato colpito dal Covid-19: “Voglio informare chi gli augura il male che sta molto bene“, ha precisato la donna specificando che anche lui, come il padre, si sta curando “prendendo idrossiclorochina“.

Parlando ad Agencia Brasil la mamma del figlio di Bolsonaro ha detto che il 22enne presto guarirà: “Dio benedica il mio amore”, ha aggiunto. Da parte del presidente, invece, nessuna parola.

Coronavirus, sempre più alta la popolarità di Bolsonaro

L’emergenza sanitaria da coronavirus sembra non aver scalfito la figura di Bolsonaro. Il presidente brasiliano, infatti, non accenna ad arretrare nei sondaggi e il suo apprezzamento è più alto che mai.

La popolarità del presidente di estrema destra si attesta al 37%, il risultato più alto da quando è arrivato al potere a gennaio 2019. Lo dice il sondaggio Datafolha pubblicato negli scorsi giorni.

Cinque punti percentuali in più per il capo di Stato rispetto ad un simile sondaggio fatto nei primi giorni del mese di giugno. Oltre che con la strategia negazionista, il governo di Bolsonaro ha risposto con l’erogazione di un sussidio di emergenza di 600 reais al mese destinato ai lavoratori peggio pagati e in nero fino al mese di settembre.

Ma visti i risultati, l’esecutivo sta pensando di prolungare la misura, in un Paese come il Brasili che è il secondo al mondo più colpito dal coronavirus dopo gli Usa.

