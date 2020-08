Covid 19, il protocollo nelle scuole in caso di bimbo sintomatico

Sta per arrivare settembre e con esso la riapertura delle scuole dopo sei mesi. Intanto il Governo ha approvato il protocollo di sicurezza

L’estate tanto attesa sta per concludersi, settembre è alle porte e anche la riapertura delle scuole. Ma quali saranno le regole e i comportamenti da adottare affinché non avvenga un’ulteriore chiusura? Il Ministro Azzolina ha approvato un protocollo di sicurezza in cui sono riportate tutte le misure e le regole del caso. “Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo anche fare in modo che non richiudano”. Afferma il Ministro. Un comitato formato da Iss, ministeri di Salute e Istruzione, fondazione Kessler, Veneto ed Emilia Romagna ha stilato il documento che dovrebbe contenere tutte le indicazioni necessarie da seguire in caso di contagio.

Covid-19, il protocollo di sicurezza nelle scuole