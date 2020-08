Covid, il virologo: “La carica virale è aumentata e l’età media si è abbassata”

Il virologo dell’Università Bicocca di Milano, Francesco Broccolo, è stato intervistato da Tgcom24 a proposito della carica virale del Covid che è aumentata

Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca di Milano è stato intervistato da Tgcom24 a proposito della pandemia del Covid-19 che in questi ultimi giorni è tornata a far parlare più forte di sé visto l’aumento dei casi di contagio nel nostro Paese e in varie zone d’Europa. Broccolo ha dichiarato che nei laboratori di Milano da una settimana c’è un aumento della carica virale. E soprattutto non si riscontrano più solo negli anziani ma anche nei giovani tra i 20 e i 30 anni che “tornano dalle vacanze estive”. Per il virologo dell’Università milanese il non uso della mascherina potrebbe peggiorare la situazione visto che “è ancora sufficiente uno starnuto per contagiare tutte le persone nelle vicinanze”.

La nuova ordinanza del governo italiano contro il Covid

Per quello che ha riscontrato il virologo Broccolo e non solo, da ieri è in vigore la nuova ordinanza decisa dal governo che si è riunito con i governatori di tutte le regioni italiane sulla chiusura delle discoteche, i tamponi obbligatori per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta (le mete estive più ambite) e l’obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 quando si è certi di trovarsi in luoghi all’aperto dov’è possibile che si creino facilmente assembramenti. La fascia oraria decisa dall’esecutivo italiano è proprio quella in cui maggiormente possono crearsi degli assembramenti tra persone che escono e vanno, ad esempio, a fare un aperitivo o in giro per una serata con amici in luoghi frequentati da molta gente, soprattutto in questo periodo di fine estate.

Intanto una buona notizia annunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza c’è stata: probabilmente il vaccino contro il coronavirus sarà disponibile già da fine anno.

