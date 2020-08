Decreto Agosto. Le novità sul sito dell’Agenzia delle entrate

Decreto Agosto: sul sito dell’Agenzia delle Entrate il vademecum sulle novità. Rate ter e saldo e stralcio fino al 10 dicembre. Il 15 Ottobre è il nuovo termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito tutte le novità previste dal Decreto Agosto. Sul sito è stato pubblicato un vademecum con tutti i dettagli e le informazioni utili.

Tra questi lo stop alle cartelle fiscali fino al 15 Ottobre 2020. Mentre, come già previsto dallo scorso decreto, le rate della rottamazione ter e il saldo e stralcio potranno essere pagate entro il 10 Dicembre 2020.

Aumenta anche il tempo a disposizione per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente di riscossione.

Le novità

Stando al vademecum appena pubblicato, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, che dovranno essere pagati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro e non oltre il 30 novembre 2020.

Per le rateizzazioni già in essere alla data dell’8 marzo, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque date ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Definizione ter”, “saldo e stralcio”, “Definizione agevolata delle Risorse Ue”) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

