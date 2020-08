Sontuosa e sensualissima, Diletta Leotta mostra il suo primo scatto in Sardegna nel primo giorno sull’Isola. Ed è il solito spettacolo di bellezza e sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Sardegna 💙 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 18 Ago 2020 alle ore 2:14 PDT

Nella mattinata di martedì 18 agosto 2020 Diletta Leotta ha fornito un aggiornamento significativo che riguarda le sue felici vacanze al mare. La telegiornalista sportiva più famosa d’Italia fa sapere a tutti di essersi spostata e di avere lasciato la natia Sicilia, dove aveva pernottato da inizio agosto, per recarsi in Sardegna.

Da un’isola ad un’altra, un pò come la proprietà commutativa in aritmetica. Perché cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Lei continua a stare in posti magnifici, con l’acqua cristallina ed il sole che bacia la terra. E soprattutto è bella allo stesso modo. La splendida Diletta si fa vedere inquadrata da lontano mentre si perde nelle meraviglie della Sardegna. E questo post fa seguito ai tanti altri pubblicati negli ultimi giorni in cui il volto principale di DAZN è stata protagonista.

Diletta Leotta, una bellissima vacanza da single