Emma Marrone su di giri e un salto mai visto: “Domani”. Sorpresa in vista?

Emma Marrone ha condiviso una foto sui social in cui probabilmente annuncia qualcosa di importante che avverrà domani mentre fa un salto incredibile per strada

Visualizza questo post su Instagram Any problem? Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 14 Ago 2020 alle ore 9:22 PDT

La cantante salentina Emma Marrone poche ore fa ha condiviso uno scatto su Instagram in cui fa un salto incredibile, elevandosi di qualche metro da terra, mentre è per strada vestita con shorts bianco e neri, stivaletti neri, canotta bianca e giacca coloratissima. Con occhiali da sole e una faccia divertente. La didascalia alla foto è una sola parola con cuore rosso all’inizio e alla fine: “DOMANI“, così a caratteri cubitali. I fan della cantante sperano in qualche sorpresa che riguardi loro. In molti le hanno scritto commenti pieni di curiosità in cui chiedono in sintesi cosa accadrà domani. Magari in cantiere c’è qualcosa, un concerto, una nuova canzone… chissà…

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini: 4 scatti, nell’ultima FOTO shorts bollenti

Emma Marrone la foto in cui aspetta “domani”