Gaia Bianchi protesta per le discoteche chiuse: Tommaso Zorzi l’asfalta

Gaia Bianchi protesta per le discoteche chiuse: “Se restano chiuse, io a questo punto non vado più a scuola”. Tommaso Zorzi l’asfalta

Le discoteche restano chiuse e Gaia Bianchi protesta: ma ci pensa Tommaso Zorzi a risistemarla per le feste. La TikToker di soli sedici anni, lo scorso aprile è finita nel mirino per aver violato la quarantena ed essere andata a casa di amici per una festa mentre c’era l’emergenza per il Covid. Stavolta, invece, ha commentato la chiusura delle discoteche da parte del governo affermando: “Se chiudete le discoteche io non vado a scuola”. Le dichiarazioni sono esplose su internet, e su Twitter è stato mandato in tendenza l’hashtag “#GaiaBianchiisOverParty”. A commentare questa vicenda in modo ironico è stato Tommaso Zorzi.

“Se queste sono le premesse mi viene da piangere” ha detto. “Comunque parlando della signorina in questione non mi sembra che il tuo banco avesse i solchi per quanto tu sia stata china sopra a leggere i libri, quindi non mi preoccuperei”. Gaia, poi, ha fatto altre storie per rispondere agli insulti che le sono arrivati e affermando di essere stata fraintesa.

“Vogliono dare la colpa a noi ragazzi, ma il problema è questo governo di m***a, perché sapevano che a ferragosto ci sarebbe stata gente”.

Le spiegazioni non l’hanno salvata, anzi. Su Twitter hanno tutti affermato che il suo non era altro che un brutto tentativo per arrampicarsi sugli specchi. Internet non dimentica: in molti, infatti, hanno detto che non si aspettavano niente di diverso dopo che ha violato la quarantena ad aprile.

