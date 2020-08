Isabella Ferrari, bellezza intramontabile: in costume è uno schianto – FOTO

Isabella Ferrari e le sue vacanze: fascino irresistibile per l’attrice che si mostra al mare. La foto su Instagram è irresistibile

Isabella Ferrari si gode le vacanze tra mare e piscina ed i suoi scatti in costume sono davvero irresistibili. Un vero schianto la bionda attrice che nonostante il trascorrere del tempo rimane bella e sensuale.

All’età di 56 anni, Isabella Fogliazza (il suo vero nome) non teme rivali. Il suo fisico è in perfetta forma, non è cambiato e ogni suo scatto è un successo. Su Instagram Isabella che si è fatta apprezzare non solo per la sua bellezza fuori dal comune ma anche per la sua grande bravura in film di grande calibro, è molto seguita. Non mancano sui social diversi momenti di sensualità ma l’ultimo scatto che l’attrice ci regala è una meraviglia.

Isabella è una delle attrici più amate della televisione e del cinema italiano. Esordisce nel 1981 in televisione con una piccola parte nel programma “Sotto le stelle” di Gianni Boncompagni e da allora non si è mai fermata. Tantissime le produzioni di successo a cui ha partecipato: da “Distretto di Polizia” per la tv fino alla “Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino.

Isabella Ferrari al tramonto, in costume intero è irresistibile