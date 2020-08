L’attrice Kasia Smutniak ammalia i suoi numerosi ammiratori e followers con alcuni post recenti pubblicati sul suo profilo personale Instagram. Bellissima.

Visualizza questo post su Instagram ph @stareoness Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak) in data: 18 Ago 2020 alle ore 3:03 PDT

Da anni ormai Kasia Smutniak è di casa nel nostro Paese. L’attrice polacca si è fatta benvolere da tutti per la sua dolcezza e per il suo mai andare oltre le righe. Sempre improntata ad una eleganza tanto evidente quanto semplice, la 41enne originaria di Pila aveva acquisito notorietà ai tempi per via della sua storia d’amore con Pietro Taricone.

LEGGI ANCHE –> Lucilla Agosti | meravigliosa in versione sirenetta | che incanto | FOTO

‘O Guerriero’ originario di Caserta perì tragicamente a causa di un incidente con il paracadute il 29 giugno 2010. Questo fece sì che il 35enne campano, con la sua morte prematura, lasciasse da sola Kasia assieme alla loro figlia Sophie, nata nel 2004. E che ora è cresciuta, divenendo, pare, bella almeno quanto sua mamma. Su Instagram intanto Kasia ottiene ulteriori consensi grazie ai suoi scatti. Come tanti altri vip e nip, anche lei sta trascorrendo un periodi di vacanza e di riposo.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta | l’arrivo in Sardegna celebrato con questa FOTO bollente

Kasia Smutniak, una bellezza diversa da ogni altra