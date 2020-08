“La Casa di Carta 5”, l’annuncio choc sulla trama della quinta stagione

Le riprese de “La Casa di Carta 5” sono iniziate e dal set arrivano ancora novità: le più recenti riguardano la trama dell’ultima stagione

Ci sono alcune novità in arrivo riguardo la quinta stagione de “La Casa di carta”. Lo scorso 31 luglio Netflix ha annunciato che questa stagione sarebbe stata anche l’ultima, la notizia ovviamente ha sconvolto moltissimi fan che ora sono in trepidante attesa di scoprire come andrà a finire.

Le riprese sono iniziate ad agosto con tutti gli accorgimenti per mantenere le misure di sicurezza individuale, e sul web circolano già alcuni scatti del set.

Poco dopo l’annuncio sono state divulgate informazioni riguardo al cast, che vede due nuovi protagonisti, e l’inizio delle riprese. Questo è quello che si sa. Era già stato anticipato che la quinta stagione sarebbe stata girata tra la Danimarca, la Spagna e il Portogallo e non sorprende se nelle prossime settimane uscissero nuove immagini e soprattutto venissero avvistati i componenti del cast proprio in queste città.

L’anticipazione sulla trama dell’ultima stagione

Il cast è già stato avvistato per il centro di Copenaghen dove stanno avvenendo le prime riprese. La presenza sul set di Berlino e del nuovo personaggio interpretato da Patrick Criado è stata confermata dall’attore Pedro Alonso (Andrés de Fonollosa nel film) che ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram.

A dare le prime anticipazioni sono stati i media danesi: i protagonisti dell’assalto alla Banca di Spagna sono stati visti nelle vie del centro di Copenaghen e sul set Berlino, Marsiglia, Tatiana e la new entry Patrick Criado. La presenza di Pedro Alonso fa pensare a un flashback nella trama della serie.

Alcune indiscrezioni dicono inoltre che esiste una teoria riguardo la trama dell’ultima stagione: l’ipotesi è che ci sia un legame particolare tra il Professore, Berlino e Alicia Serra che interpreta la poliziotta. Ciò che non è chiaro, dalle immagini trapelate finora, è se la donna sulla barca sia realmente la moglie, Tatiana, o la poliziotta Alicia Serra. Per questo motivo è stata avanzata l’ipotesi che tra Alicia Serra, Berlino e il Professore possa esserci un legame.

Ovviamente è solo un’ipotesi e non esiste nulla di concreto, ma la curiosità è tanta e si aspetta solo l’uscita dei nuovi episodi.

