Meghan Markle e il principe Harry alla ricerca di lavoro: disperato bisogno di soldi

L’indiscrezione arriva dai tabloid inglesi. Meghan e Harry devono saldare il mutuo per la loro nuova e lussuosissima casa

Meghan Markle e il principe Harry sono alla ricerca di un lavoro negli Stati Uniti. Bisogno disperato di soldi per la coppia reale per via di un grosso mutuo creato per comprare la loro nuova casa, una villa a Santa Barbara.

I duchi di Sussex che da diverso tempo hanno lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in America, cedendo anche i titoli nobiliari, hanno nuovamente cambiato casa. Hanno scelto una dimora non di certo sobria ed una zona super esclusiva, frequentata solo dai divi di Hollywood. La residenza che hanno scelto i duchi è molto costosa, circondata da un immenso giardino, con piscina e campo da tennis ed i loro vicini non sono proprio i primi sconosciuti. Accanto ai due giovani abitano Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Gwyneth Paltrow.

Secondo i tabloid inglesi ora che Meghan e Harry non hanno più le entrate dei contribuenti inglesi a sostenerli si troverebbero in difficoltà economiche e il mutuo della loro nuova e lussuosissima villa sarebbe troppo pesante da sostenere. Avrebbero così bisogno di un lavoro, come dei cittadini normali, per sostenersi secondo i tabloid.

Meghan ed Harry, i conti non tornano