Naike Rivelli si scaglia contro Celentano : “porti rispetto “

Naike Rivelli attacca Adriano Celentano per aver rivelato la relazione segreta con sua madre, Ornella Muti: «Ringrazia la mamma invece di sputare sul passato».

Naike Rivelli si sfoga sui social. Nel mirino c’è Adriano Celentano, colpevole di aver rivelato ai media, nel 2014, la relazione segreta avuta con sua madre, Ornella Muti.

Stando alla versione del Molleggiato, tra i due ci sarebbe stato del tenero mentre lui era fidanzato con Claudia Mori e la Muti con Federico Facchinetti. La dichiarazione di Celentano non andò giù alla bella attrice, che avrebbe gradito essere informata delle intenzioni dell’artista prima di diffondere lo scoop.

A difendere la Muti ci pensa la figlia Naike, più agguerrita che mai. La Rivelli, infatti, è tornata sull’argomento tramite un post su Instagram, che ha suscitato l’interesse dei followers. L’attacco è rivolto a pseudo giornaliste, influencer e famiglie potenti: «Ci sono “pseudo giornaliste” presentatrici televisive che fanno gossip trash tv e giornalismo non imparziale. E che quando si parla di loro fanno le vaghe» sbotta Naike.

L’attacco

E continua «Abbiamo influencer che ignorano appelli importanti da altre donne, come se non avessero valore. Ci sono famiglie storiche italiane che si credono onnipotenti e cercano di gestire il Paese fingendo rose e fiori, quando dietro le quinte si nascondono i mostri. Tutte persone che si credono intoccabili, anche nei loro soprusi. Nel mio mondo siamo tutti uguali e ognuno è responsabile delle proprie azioni».

Ma la chiosa finale è ancor più diretta. Nelle ultime righe Naike si rivolge direttamente ad Adriano Celentano che ha recitato con sua mamma in due film, Il Bisbetico Domato e Innamorato pazzo.

Sul suo conto la Rivelli aggiunge: «Caro Adrian, invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma che grazie a quei due film che hai fatto assieme a lei ti hanno reso famoso come attore in tutto il mondo!».

